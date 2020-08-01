Берлин бушует: жители города вышли на протесты -видео

Главный лозунг акции "Конец пандемии - День свободы", а основные требования к властям - отменить "коронавирусные" ограничения.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Тысячи жителей Берлина вышли в субботу на акцию протеста, они выразили таким образом недовольство по поводу введенных властями ограничений из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Sputniknews.com.

Митинг, организованный несколькими неправительственными организациями, в том числе базирующимся в Штутгарте Querdenken 711, произошел на фоне резкого увеличения числа случаев COVID-19 в Германии.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в ФРГкоронавирусом заразились 210 тысяч 676 человек, скончались — 9 тысяч 154 пациента.

Сообщается, что акция прошла под лозунгом "Конец пандемии - День свободы" (Das Ende der Pandemie – der Tag der Freiheit).

Протесты пройдут до конца дня. Они также ожидаются в разных районах Берлина. Полиция города высказала недовольство, стражи порядка через громкоговорители призывают митингующих не нарушать правила безопасности, соблюдать социальную дистанцию, так как зафиксировано много нарушений.

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