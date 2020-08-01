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Французские полицейские, иллюстративное фото

ЧП Во Франции: автомобиль въехал в группу отдыхающих - видео с места ДТП

© AFP 2020 / Thomas Samson
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Пятнадцать человек пострадали в результате наезда автомобиля около одного из баров в департаменте Сона и Луара на востоке Франции.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Автомобиль въехал в толпу людей на востоке Франции, пострадали 15 человек, сообщает РИА Новости с ссылкой на префектуру департамента Сона и Луара.

​Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в малой коммуне Вензель. Автомобиль наехал на людей, стоявших у одного из баров. Позже  выяснилось, что водитель был пьян, он не справился с управлением.

Accident ДТП
© Sputnik / Rodion Proca
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"Врачи обследовали 16 человек, 12 из них получили легкие ранения, трое находились в состоянии шока, одна девушка получила тяжелое ранение ног, но ее жизни ничего не угрожает.

Всех этих людей доставили в больничный центр", - говорится в сообщении префектуры. По данным местного издания Journal de Saone-et-Loire, в баре My Beers вечером проходила вечеринка.

Один из посетителей покинул здание, после чего сел в машину и дал задний ход, врезавшись в людей. После этого он попытался скрыться. Другое издание, Creusot Infos, добавляет, что в тот момент, когда машина въехала в толпу, у бара находилось 200-300 человек.

Пострадавших доставили в больницу. Водитель задержан.

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