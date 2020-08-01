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Международный аэропорт Шереметьево, иллюстративное изображение

В сети появилось видео ЧП с участием бензовоза и самолета в Шереметьево

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200801/31138476/V-seti-poyavilos-video-ChP-v-Sheremetevo.html

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи случившимся инцидентом.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В Московском международном аэропорту Шереметьево бензовоз столкнулся с самолетом Airbus A321, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Кадры инцидента позже были опубликованы в Интернете.

Отмечается, что воздушное судно находилось на удаленной стоянке без экипажа и пассажиров на борту. Бензовоз выехал за пределы сервисной дороги и врезался в нос самолета. 

Как сообщает телеканал "360", поврежденный в результате происшествия Airbus отстранили от полетов. Известно, что самолет принадлежит авиакомпании "Аэрофлот". Причины происшествия уточняются

"Имеются повреждения носовой части фюзеляжа, повреждена кабина автомобиля-топливозаправщика. Степень повреждений оценивается. Жертв и пострадавших нет. Водителю автомобиля-топливозаправщика оказана медицинская помощь", - сказал представитель компании.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.

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