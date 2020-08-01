Новое ЧП во Франции: полицейские попали под колеса скутера

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Двое сотрудников полиции на юге Франции получили травмы из-за того, что их сбил скутерист. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил телеканал BFMTV.
Отмечается, что водитель ехал со скоростью более 100 км/ч по улице, где есть ограничение до 50 км/ч. Сотрудники полиции приказали ему остановиться, но тот, напротив, резко ускорился и направил скутер на них.
В результате инцидента двое полицейских были госпитализированы: один — с переломом руки, другой — с травмами ног и спины. Третьему полицейскому удалось задержать нарушителя.
Сам скутерист заявил, что это произошло случайно.
После задержания выяснилось, что у 25-летнего мужчины нет водительских прав. Он был помещен под стражу.
Ранее сообщалось, что на востоке Франции автомобиль въехал в группу людей, пострадали 15 человек.
По данным местного издания Journal de Saone-et-Loire, в баре My Beers вечером проходила вечеринка.
Один из посетителей покинул здание, после чего сел в машину и дал задний ход, врезавшись в людей. После этого он попытался скрыться. Другое издание, Creusot Infos, добавляет, что в тот момент, когда машина въехала в толпу, у бара находилось 200-300 человек.
Пострадавших доставили в больницу. Водитель задержан.
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