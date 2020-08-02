Праздник с синяками: в Москве бывшие десантники подрались с росгвардейцами

Причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Инцидент в Москве: десантники подрались с "росгаврдейцами", инцидент произошел в Парке Горького, передает РИА Новости.

Второго августа в России, Белоруссии и Казахстане отмечается День Воздушно-десантных войск., а в этом году еще и юбилей - 90 лет. В Москве праздник традиционно отмечают в парке Горького, где в 90-х годах в этот день проводили спортивное десантирование.

Потасовка началась между двумя мужчинами. Одного из них задержали, однако гулявшие решили вступиться за него. Некоторые из них были нетрезвыми и вели себя агрессивно.

Отмечается, что с бывшими десантниками в потасовке участвовали бойцы ОМОН, входящего в Росгвардию. Причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.

Также российские СМИ сообщают, что в ходе потасовки пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет. Другие обстоятельства выясняются.

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