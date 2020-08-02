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Десантники танцевали и купались в фонтане парка Горького в День ВДВ в Москве

Праздник с синяками: в Москве бывшие десантники подрались с росгвардейцами

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200802/31143155/Prazdnik-s-sinyakami-v-Moskve-byvshie-desantniki-podralis-s-rosgvardeytsami.html

Причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Инцидент в Москве: десантники подрались с "росгаврдейцами", инцидент произошел в Парке Горького, передает РИА Новости. 

Второго августа в России, Белоруссии и Казахстане отмечается День Воздушно-десантных войск.,  а в этом году еще и юбилей - 90 лет. В Москве праздник традиционно отмечают в парке Горького, где в 90-х годах в этот день проводили спортивное десантирование.  

Потасовка началась между двумя мужчинами. Одного из них задержали, однако гулявшие решили вступиться за него. Некоторые из них были нетрезвыми и вели себя агрессивно.

 

Отмечается, что с бывшими десантниками в потасовке участвовали бойцы ОМОН, входящего в Росгвардию. Причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.

Также российские СМИ сообщают, что в ходе потасовки пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет. Другие обстоятельства выясняются.

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