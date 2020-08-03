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Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве

В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в отделении банка в бизнес-центре

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200803/31149013/kiev-neizvestnyy-ugrozhaet-vzorvat-bombu-otdelenie-bank-biznes-tsentre.html

Как сообщил замглавы МВД Украины, введена в действие спецоперация "Гром". Ведутся переговоры - мужчине, который угрожает подорвать отделение банка, предложили сдаться полиции.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в отделении банка в бизнес-центре. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Замглавы МВД рассказал, что около 12.00 в полицию позвонила представительница "Универсал-банка", расположенного в бизнес-центре "Леонардо" в Шевченковском районе. Женщина сообщила, что "в отделение зашел неизвестный 35-летний человек, который заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию".

По словам представителя правоохранительных органов, работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась на месте по собственному желанию.

"Введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться", - отметил Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел обратился к горожанам и гостям столицы Украины выстраивать маршруты так, чтобы избежать перекресток улиц Б. Хмельницкого и Владимирской.

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