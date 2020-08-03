Что известно о мужчине, который угрожает взорвать отделение банка в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов пока еще не установили, насколько серьезны намерения мужчины, и действительно ли при нем находится настоящая взрывчатка.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в отделении банка в бизнес-центре. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации лицо, которое угрожает террористическим актом, - гражданин Узбекистана Сухроб Каримов 1988 года рождения. Судя по его социальным сетям - это психически неуравновешенный человек. Пока еще мы не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка", - отметил Геращенко.

По словам замглавы МВД, именно поэтому сотрудники правоохранительных органов выбрали стратегию переговоров.

"На месте создан оперативный штаб Службы безопасности Украины и полиции. Введен в действие план спецоперации "Бумеранг", - пояснил представитель МВД.

Ранее Геращенко заявлял, что в понедельник около 12.00 в полицию позвонила представительница "Универсал-банка", расположенного в бизнес-центре "Леонардо" в Шевченковском районе Киева. Женщина сообщила, что "в отделение зашел неизвестный 35-летний человек, который заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию".

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