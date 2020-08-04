Мощный взрыв прогремел в Бейруте - LIVE

Ранения получили десятки человек, ближе к порту несколько домов разрушено, там под завалами могут быть люди.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В районе порта в ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.

Ему предшествовал небольшой хлопок, а через пять минут появился черный и белый дым. После в небо поднялся столб красного дыма.

В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла.

Как сообщил сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

"Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", — добавил собеседник агентства.

По имеющимся данным, ранения получили десятки человек, машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

Причиной взрыва, по данным ливанских СМИ, могло стать возгорание на одном из складов, где хранилась пиротехника.

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