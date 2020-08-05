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Пожар. Архивное фото.

Крупный пожар на рынке в Эмиратах: кадры с места ЧП - видео

© Photo : МЧС РФ
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200805/31183178/Krupnyy-pozhar-na-rynke-v-Emiratakh-kadry-s-mesta-ChP---video.html

Пожарные расчеты службы гражданской обороны пытаются взять под контроль возгорание на "народном рынке" в Аджмане.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Крупный пожар полыхает в промышленной зоне в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Аль-Халидж".

Пользователи соцсетей публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно объятое огнем строение и густой сильный дым черного цвета.

​Отмечается, что пожарные расчеты службы гражданской обороны эмирата пытаются взять под контроль возгорание на "народном рынке" в Аджмане.

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