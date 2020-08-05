Крупный пожар на рынке в Эмиратах: кадры с места ЧП - видео

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Крупный пожар полыхает в промышленной зоне в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Аль-Халидж".
Пользователи соцсетей публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно объятое огнем строение и густой сильный дым черного цвета.
Huge fire in #UAE#Emirates pic.twitter.com/kGU2PxAWog— دكتور، حشداوي وشروگي 🇮🇶 (@Dr_Hashdawi) August 5, 2020
Отмечается, что пожарные расчеты службы гражданской обороны эмирата пытаются взять под контроль возгорание на "народном рынке" в Аджмане.
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