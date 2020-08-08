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Протесты в Бейруте: митингующие ворвались в здания МИД и Минэкономики

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Уже свыше сотни человек пострадали в ходе протеста, который проходит в столице Ливана в субботу. Митингующие ворвались в здание внешнеполитического ведомства.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Протестующие ворвались в здание министерства иностранных дел Ливана, расположенное в районе Ашрафия в столице Бейруте. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие ворвались в здание МИД и подняли плакаты, на которых написано "Бейрут - демилитаризованный город" и "Столица революции".

Последствия взрыва в порту Бейрута.
© Sputnik / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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Следом за протестующими в здание внешнеполитического ведомства вошли военные ливанской армии.

Здание МИД Ливана сильно пострадало в результате взрыва, произошедшего в порту Бейрута 4 августа.

Также митингующие начали штурм Министерства экономики Ливана.

Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Группы людей массово забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте.

Более 100 человек пострадали в результате столкновений с полицией в ходе протестов. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Ливанское общество Красного Креста.

  • Столкновения в центре Бейрута
    © Sputnik / Михаил Алаеддин
  • Протесты в Бейруте
    © Sputnik / Михаил Алаеддин
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© Sputnik / Михаил Алаеддин
Столкновения в центре Бейрута

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