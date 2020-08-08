Протесты в Бейруте: митингующие ворвались в здания МИД и Минэкономики

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Протестующие ворвались в здание министерства иностранных дел Ливана, расположенное в районе Ашрафия в столице Бейруте. Об этом сообщает РИА Новости.
Протестующие ворвались в здание МИД и подняли плакаты, на которых написано "Бейрут - демилитаризованный город" и "Столица революции".
Здание МИД Ливана сильно пострадало в результате взрыва, произошедшего в порту Бейрута 4 августа.
Также митингующие начали штурм Министерства экономики Ливана.
Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Группы людей массово забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте.
Более 100 человек пострадали в результате столкновений с полицией в ходе протестов. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Ливанское общество Красного Креста.
- Столкновения в центре Бейрута© Sputnik / Михаил Алаеддин
- Протесты в Бейруте© Sputnik / Михаил Алаеддин
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