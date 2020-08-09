Беспорядки в Бейруте: сотни пострадавших, есть погибший

По информации прессы, количество пострадавших в результате столкновений в столице Ливана близко к пяти сотням, в их числе десятки сотрудников сил безопасности.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Более 70 правоохранителей пострадали, один погиб в результате беспорядков в Бейруте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление общей безопасности Ливана.

"Во время выполнения задачи по поддержанию безопасности и порядка на демонстрациях в центре Бейрута 8 августа, которая вылилась в беспорядки, погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи и более 70 сотрудников сил безопасности получили ранения", - говорится в заявлении.

Тысячи человек вышли 8 августа на митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Акция переросла в массовые столкновения. В результате протестующие захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Сейчас здания, в которых располагаются министерства иностранных дел, экономики и энергетики, освобождены от протестующих. По данным телеканала "Аль-Манар", в результате беспорядков пострадали 490 человек.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

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