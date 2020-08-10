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В Беларуси протесты переросли в столкновения с правоохранителями - видео

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200810/31228301/belarus-protesty-pererosli-v-stolknoveniya-s-pravookhranitelyami-video.html

Минская милиция пока не располагает данными о пострадавших в ходе несанкционированных акций, которые начались в воскресенье.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков, об этом пишет Sputnik Беларусь.

"Протестующие в центре Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков и всего, что попадается под руку. Около стелы "Минск - город-герой" митингующие становятся на колени перед правоохранителями и просят прекратить насилие", - говорится в сообщении агентства.

Как добавляет Sputnik, участники акции протеста в Минске заметили у правоохранителей помповые ружья.

В свою очередь, корреспондент РИА Новости сообщает, что силовики начали применять водометы для разгона демонстрантов в центре Минска. Кроме того, по его словам, правоохранители применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих.

Выборы президента Беларуси прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов в то же время начались несанкционированные акции протеста.

Минская милиция не располагает данными о пострадавших в ходе несанкционированных акций.

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