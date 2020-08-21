Последствия взрыва жилого дома в Ярославле попали на видео

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Ярославле, сообщают в пятницу российские СМИ. По предварительным данным, в квартире произошла утечка газа.
В результате взрыва обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства ЧП уточняются.
На видео, снятом очевидцами, виден пожар после взрыва. Из дома начата эвакуация жильцов.
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