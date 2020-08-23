КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии, у нее диагностирован COVID-19, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией, однако данная информация никем не подтверждалась.

"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в своем Facebook.

Информации о том, когда и в каком месте украинский политик могла заболеть коронавирусной инфекцией, нет. Также уточняется, где именно она проходит лечение.

По данным украинского Минздрава, в стране за последние сутки выявлено 1987 новых случаев инфицирования. За время пандемии в стране подтвердили 104958 случаев болезни.

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