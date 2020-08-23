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Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко, архивное фото

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии

© Sputnik / Стрингер
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200823/31410314/yuliya-timoshenko-nahoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii.html

У бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подтверждено инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik.  Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии, у нее диагностирован COVID-19, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.  

Эксперт, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов
© Photo : из архива автора
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Ранее украинские СМИ сообщали, что Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией, однако данная информация никем не подтверждалась.

"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в своем Facebook.

Информации о том, когда и в каком месте украинский политик могла заболеть коронавирусной инфекцией, нет. Также уточняется, где именно она проходит лечение.

По данным украинского Минздрава, в стране за последние сутки выявлено 1987 новых случаев инфицирования. За время пандемии в стране подтвердили 104958 случаев болезни.

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