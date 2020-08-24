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Сотрудник спецназа Филиппинской национальной полиции. Архивное фото

Два взрыва на Филиппинах: есть погибшие и раненые

© AP Photo / Bullit Marquez
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200824/31414403/dva-vzryva-na-filippinakh-est-pogibshie-i-ranenye.html

Представитель 11-й пехотной дивизии не исключил, что один из взрывов был осуществлен террористом-смертником.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. По меньше мере девять человек погибли и 40 получили травмы в результате двух взрывов, которые произошли в городе Холо на юге Филиппин, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сообщается, что первый взрыв прогремел около полудня рядом с бакалейным магазином, а второй приблизительно спустя час недалеко от церкви - в 70 метрах от места первого инцидента.

По информации Straight Times, первый эпизод зафиксирован рядом с армейским грузовиком, припаркованным перед офисным зданием на городской площади. В результате погибли пятеро военных.

Представитель военного спецназа провинции капитан Рекс Пайот отметил, что погибшие солдаты помогали местным властям, координирующим борьбу с пандемией коронавируса.

Представитель 11-й пехотной дивизии Роналду Матео не исключил, что второй взрыв был осуществлен террористом-смертником.

Филиппинское отделение Красного Креста сообщило, что в результате взрыва начиненного взрывчаткой мотоцикла были повреждены дом и два магазина.

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