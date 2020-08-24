Два взрыва на Филиппинах: есть погибшие и раненые

Представитель 11-й пехотной дивизии не исключил, что один из взрывов был осуществлен террористом-смертником.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. По меньше мере девять человек погибли и 40 получили травмы в результате двух взрывов, которые произошли в городе Холо на юге Филиппин, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сообщается, что первый взрыв прогремел около полудня рядом с бакалейным магазином, а второй приблизительно спустя час недалеко от церкви - в 70 метрах от места первого инцидента.

🇵🇭 Philippines : 2 explosions signalées ce lundi dans la ville de Jolo sur l'île du même nom. Il s'agirait pour l'une d'une moto piégée qui aurait explosé à proximité d'un camion militaire. Au moins 9 morts et 17 blessés pic.twitter.com/mxP00B4Sda — Alexandre (@alex_le_bars) August 24, 2020

По информации Straight Times, первый эпизод зафиксирован рядом с армейским грузовиком, припаркованным перед офисным зданием на городской площади. В результате погибли пятеро военных.

Представитель военного спецназа провинции капитан Рекс Пайот отметил, что погибшие солдаты помогали местным властям, координирующим борьбу с пандемией коронавируса.

Представитель 11-й пехотной дивизии Роналду Матео не исключил, что второй взрыв был осуществлен террористом-смертником.

Филиппинское отделение Красного Креста сообщило, что в результате взрыва начиненного взрывчаткой мотоцикла были повреждены дом и два магазина.

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