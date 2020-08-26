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Пожар в жилом доме в Москве. Архивное фото

Взрыв произошел в жилом доме в Москве - видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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ЧП произошло в пятиэтажном доме из красного кирпича 1961 года постройки - несколько пострадавших госпитализированы, эвакуированным окажут помощь.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В московской пятиэтажке прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. В результате огонь охватил три этажа.

По данным РИА Новости, четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в институт Склифосовского. Из горящего здания спасены 16 человек, пожар ликвидирован.

Эвакуированным предоставят временное жилье, дом после пожара отремонтируют, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

ЧП произошло в пятиэтажном доме из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир. Здание расположено недалеко от управы Можайского района, его планируется расселить в рамках реновации в 2025-2028 годах.

По факту произошедшего прокуратура Москвы начала проверку.

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