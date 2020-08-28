СМИ: Под Бухарестом потерпел аварию спецборт "Боинг"

В лайнере находились 64 пассажира, все они были эвакуированы и находятся в безопасности. После ЧП, самолеты перенаправляли в Международный аэропорт Отопень.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. В пригороде Бухареста потерпел аварию "Боинг 767", во время посадки в аэропорту "Аурел Влайку", у борта были повреждены стойки основного шасси, сообщает агентство Agerpres.

Во время ЧП никто не пострадал. По словам представителя Национальной компании аэропорты Бухареста (CNAB) Валентина Иордаке, в лайнере находились 64 пассажира, все они были эвакуированы и находятся в безопасности.

Представитель CNAB сообщил румынским телеканалам, что службы аэропорта (пожарные, машины скорой помощи) действовали оперативно, в соответствии с конкретными процедурами, используя пену для охлаждения самолета, предотвращения искр и покрытия утечек масла.

Ведется расследование обстоятельств ЧП.

Отмечается, что самолет летел из Кабула, на его борту находились военные. После заправки он должен был отправиться в Вашингтон. Американская компания Omni Air выполняет рейсы для американских военных два раза в неделю в бухарестский аэропорт Бэняса.

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