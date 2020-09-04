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ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы. Иллюстративное фото

ФСБ России заявила о предотвращении серии массовых убийств в школах

ФСБ РФ
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200904/31549557/fsb-massovye-ubiistva.html

По данным ведомства, злоумышленники готовили нападения в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Федеральная служба безопасности России задержала в нескольких регионах страны 13 граждан РФ, планировавших массовые убийства. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники намеревались совершить преступления с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склоняли интернет-пользователей к совершению таких преступлений.

"При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей", — заявили в ФСБ.

Отмечается, что задержанные готовили нападения в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах.

Преступные планы подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. У задержанных нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.

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