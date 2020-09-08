Информация о похищении пиратами российских моряков проверяется - посольство

​Местное издание Nigerian Tribune во вторник сообщило, что пираты напали на грузовое судно в Нигерии и похитили капитана и члена экипажа, оба - россияне.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Информацию о возможном захвате россиян в ходе нападения пиратов на судно в Гвинейском заливе в настоящее время проверяет посольство РФ в Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Pirates unleash terror on Lagos waters, kidnap two Russians https://t.co/ojBhjQ2opt — Nigerian Tribune (@nigeriantribune) September 8, 2020

​Местное издание Nigerian Tribune во вторник сообщило со ссылкой на фирму Praesidium International, обеспечивающую безопасность на море, что пираты напали на грузовое судно в Нигерии и похитили капитана и члена экипажа, оба - россияне.

© Sputnik / Борис Бабанов Лагос.

По информации издания, всего на борту судна было 18 человек – семь россиян и 11 филиппинцев.

"О факте пиратского нападения на судно нам известно, посольство проверяет сейчас информацию о захвате именно россиян", - заявили в посольстве.

Сообщается, что ранее в Нигерии были освобождены и отправлены на родину семь россиян - членов экипажа судна Curacao Trade. Оно было захвачено пиратами у берегов страны 24 июля.

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