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Пожар. Архивное фото.

Орегон в огне: тысячам жителей приказано эвакуироваться

© AP Photo / Nic Coury
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200909/31606496/oregon-v-ogne-tysyacham-zhiteley-prikazano-evakuirovatsya.html

В нескольких округах была объявлена чрезвычайная ситуация. Вспыхнувший во вторник пожар получил название Альмеда. 

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Природные пожары в американском штате Орегон охватили площадь более чем в 93 тысячи гектаров, несколько тысяч человек получили распоряжение властей о срочной эвакуации в связи с распространением огня, передает РИА Новости.

​Распоряжение издала губернатор штата Кейт Браун, ранее в нескольких округах была объявлена чрезвычайная ситуация. Вспыхнувший во вторник пожар получил название Альмеда. 

"Мы столкнулись с беспрецедентным пожаром. Из-за жаркой, сухой погоды и сильных ветров по всему штату продолжают распространяться несколько значительных пожаров, число которых растет. Жизнь жителей Орегона находится под угрозой. Выполняйте приказы об эвакуации, старайтесь уменьшить воздействие дыма и заботьтесь друг о друге. Тысячи жителей Орегона сейчас эвакуируют", - написала Браун в своем Twitter.

В среду власти издали приказ о срочной эвакуации жителей южного, центрального и северного районов города Медфорд с населением более 82 тысяч человек.

В нескольких округах штата Орегон во вторник был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с лесными пожарами.

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