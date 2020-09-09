Орегон в огне: тысячам жителей приказано эвакуироваться

В нескольких округах была объявлена чрезвычайная ситуация. Вспыхнувший во вторник пожар получил название Альмеда.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Природные пожары в американском штате Орегон охватили площадь более чем в 93 тысячи гектаров, несколько тысяч человек получили распоряжение властей о срочной эвакуации в связи с распространением огня, передает РИА Новости.

JUST IN: Level 3 "GO" evacuation orders have been issued for areas of south Medford bordered by N Phoenix Road to the east, and Barnett, Garfield, Stewart to the north. This extends west to Columbus and Dark Hollow Road. https://t.co/We7jh6NN4J — NewsWatch 12 (@KDRV) September 9, 2020

​Распоряжение издала губернатор штата Кейт Браун, ранее в нескольких округах была объявлена чрезвычайная ситуация. Вспыхнувший во вторник пожар получил название Альмеда.

"Мы столкнулись с беспрецедентным пожаром. Из-за жаркой, сухой погоды и сильных ветров по всему штату продолжают распространяться несколько значительных пожаров, число которых растет. Жизнь жителей Орегона находится под угрозой. Выполняйте приказы об эвакуации, старайтесь уменьшить воздействие дыма и заботьтесь друг о друге. Тысячи жителей Орегона сейчас эвакуируют", - написала Браун в своем Twitter.

В среду власти издали приказ о срочной эвакуации жителей южного, центрального и северного районов города Медфорд с населением более 82 тысяч человек.

Level three fire evacuations south of OR 211 between Estacada and Woodburn. This means #GoNow See map: https://t.co/0pxV7tvUQJ #clackamaswildfires pic.twitter.com/UYiFs4RHsT — Clackamas County, OR (@clackamascounty) September 9, 2020

В нескольких округах штата Орегон во вторник был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с лесными пожарами.

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