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Пожар в порту Бейрута

Пожар в порту Бейрута: виден столб густого черного дыма

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
Происшествия
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Ливанская столица Бейрут снова попала в новостные ленты и снова - из-за ЧП. В городском порту наблюдается сильный пожар.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Сильный пожар охватил портовую территорию Бейрута. Как передает РИА Новости, столб густого черного дыма виден за три километра от морской гавани.

Как выглядит Бейрут спустя месяц после взрывов.
© Ruptly
Как выглядит Бейрут спустя месяц после взрывов

Армия Ливана сообщила, что огонь вспыхнул на складе с маслом и покрышками. 

"Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана", - говорится в сообщении военных.

Ранее ливанские СМИ предполагали, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free. Сообщалось также, что огонь мог вспыхнуть из-за поджога мусора в порту. 

На место прибыли пожарные части и военные.

Мощный взрыв, прогремевший в районе порта Бейрута 4 августа, повредил сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.

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