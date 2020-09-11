Серьезное ДТП в Киевской области, есть погибшие

В Киевской области Украины произошла крупная дорожная авария, есть погибшие и пострадавшие. На месте ДТП работают спасатели и полицейские.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. По меньшей мере двадцать человек пострадали и пять погибли (данные к этому часу - прим. ред) в результате аварии в Киевской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления украинской Национальной полиции.

Ранее в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате ДТП в Бориспольском районе четыре человека погибли и 12 пострадали.

"В результате ДТП два пассажира "ВАЗа", водитель и два пассажира маршрутного такси погибли. Также в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены водитель легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes", - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария с участием двух грузовых автомобилей, легковушки и маршрутки произошла около 3.00 на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе. По предварительным данным полиции, водитель грузовика DAF с полуприцепом столкнулся с фургоном Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. После этого DAF выехал на встречные полосы движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ" и автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.

Сообщается, что на месте ДТП работают спасатели и полицейские. правоохранительными органами Украины возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Она предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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