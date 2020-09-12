Протесты на Лесбосе - полиция применила слезоточивый газ

Несколько сотен трудовых мигрантов, оставшиеся несколько дней назад из-за пожара без крова, забросали камнями полицейских.

КИШИНЕВ 12 сен - Sputnik. На греческом острове Лесбос произошли стычки между мигрантами и полицейскими, передают местные СМИ. Несколько дней назад на острове полностью сгорел лагерь беженцев, начался бунт - протестующие требуют предоставить им кров.

Обстановка в регионе нервозная, мигранты пытались прорваться в местный порт. Полиция применила слезоточивый газ. На территории острова объявлен режим ЧС. Туда направлены дополнительные подразделения спецназа.

Сообщается, что слезоточивый газ был применен после того, как протестующие стали бросать в стражей порядка камни.

Также установлено, что пожар в лагере произошел в результате поджога. Это случилось после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом. После ЧП люди ночевали на дороге. Позже на Лесбос прибыли подразделения полиции специального назначения для пресечения массовых беспорядков.

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