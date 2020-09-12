Девушка отрезала себе руку, чтобы получить миллион долларов

За несколько дней до происшествия возлюбленный девушки искал в Интернете информацию о том, как работают искусственные руки.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Два года тюрьмы получила 22-летняя девушка из Словении за попытку получить страховку в миллион евро. Она и ее возлюбленный ради денег решились на жуткий по своей природе поступок. Молодой человек отрезал подруге кисть левой руки циркулярной пилой. Затем, пара поехала в больницу, где сообщила, что девушка получила увечье, когда распиливала ветви деревьев, передает словенское издание Slovenskenovice.

Сообщается, что незадолго до случившегося девушка заключила договоры с несколькими страховыми компаниями. После этого она и молодой человек осуществили свой план. Отрезанную часть руки девушка оставила дома, чтобы ее врачи не смогли пришить обратно. Однако полицейские нашли конечность, а медики успели ее восстановить.

Правоохранители также обнаружили в истории поиска молодого человека в интернете запросы про искусственную руку. В ходе разбирательств и расследования вскрылась и мошенническая схема. В результате девушку суд приговорил к двум годам тюрьмы за мошеннические действия со страховкой. Ее молодому человеку дали три года. Но отсидит пара на год меньше, так как судебное разбирательство длилось с 2019 года и этот срок также был учтен.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova