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Протесты в Минске, архивное фото

Протесты в Беларуси: митингующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

© Sputnik / Viktor Tolochko
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сотрудники правоохранительных органов также пока не предпринимают никаких активных действий в этом районе, в том числе задержаний протестующих.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. В Минске участники несанкционированного протеста приблизились к резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

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Пикетчики скандируют антиправительственные лозунги, требуя от президента уйти в отставку. 

На пересечении улицы Орловской и проспекта Победителей присутствует несколько сотен силовиков, включая бойцов ОМОН и служащих внутренних войск Белоруссии. Они оснащены спецсредствами, в том числе дубинками и огнестрельным оружием, а также щитами, бронежилетами и шлемами.

Правоохранители выстроились в шеренгу в несколько рядов, перекрыв таким образом движение по проспекту Победителей. Здесь также стоят автозаки, внедорожники, оборудованные специальными решетками спереди, призванными прокладывать путь сквозь протестующих. 

Сотрудники правоохранительных органов также пока не предпринимают никаких активных действий, они в мегафон призывают собравшихся разойтись.

Ситуация в Беларуси

Оппоненты действующего президента Александра Лукашенко протестуют по всей стране после президентских выборов, с результатами которых они не согласны. По данным ЦИК, действующий глава государства победил с 80,1 процента голосов.
Поначалу силовики применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

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