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Лесной пожар в Камчатском крае. Архивное фото.

В России - более 30 очагов природных пожаров - МЧС

© Sputnik / Federal Forestry Agency
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Была обнародована детальная информация о том, где и какие площади на территории страны охвачены огнем.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. На территории восьми субъектов Российской Федерации на площади более 11 гектаров действует свыше 30 очагов природных пожаров, передает РИА Новости

Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС России, это в пять раз меньше, чем на прошлой неделе. Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. 

"Выполняются мероприятия по недопущению распространения вновь возникших пожаров", - отмечает МЧС.

Сотрудники противопожарной службы тушат возгорание
© Sputnik / Виталий Тимкив
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На прошедшем в понедельник совещании у премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Виктория Абрамченко уточнила, что более 98% всех лесных пожаров в России в 2020 году пришлось на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Наиболее сложная ситуация отмечалась в Забайкальском крае и в Якутии. 

Виктория Абрамченко также проинформировала, что в нынешнем году лесные пожары фиксировались на площади более 8 миллионов гектаров - это на 30% меньше, чем годом ранее.

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