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Мигранты на территории сгоревшего лагеря для мигрантов Мориа.

Пожар на Лесбосе: в поджоге лагеря беженцев подозревают нелегальных мигрантов

© Sputnik / Kostis Ntantamis
Происшествия
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Пять молодых выходцев из Азии, подозреваемых в преступном деянии, задержаны, еще один объявлен в розыск.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. По подозрению в поджоге лагеря беженцев Мориа в Греции задержаны пять нелегальных мигрантов из Афганистана, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Прото тема".

Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции>>>

"Те, кто совершил поджог Мории, задержаны. Это пять молодых иностранцев. Еще один находится в розыске", - цитирует греческая газета слова министра гражданской защиты страны Михалиса Хрисохоидиса.

Крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа сгорел в ночь на 9 сентября. 

Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
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Пожар в лагере произошел в результате поджога. Это случилось после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом.

После ЧП люди ночевали на дороге.

Позже на Лесбос прибыли подразделения полиции специального назначения для пресечения массовых беспорядков.

На острове объявлен режим чрезвычайной ситуации, он будет действовать четыре месяца.

В Мориа находятся 12,8 тысячи человек.

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