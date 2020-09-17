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Лесной пожар, архивное фото

Сильный пожар в Николаевской области, горит природный заповедник

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Природный заповедник "Еланецкая степь" в Николаевской области Украины охватил сильнейший пожар, огонь распространился на 10 гектаров территории.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Возгорание сухой травы привело к сильнейшему пожару в заповеднике "Еланецкая степь" в Николаевской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, огнем охвачено около 10 гектаров территории заповедника. Информация о пожаре поступила спасателям в 11.00 в четверг.  

"Продолжается ликвидация пожара. Всего на месте привлечено восемь единиц техники, 35 человек, в том числе от Госслужбы по ЧС - 20 человек", - говорится в сообщении.

Чтобы справиться с огнем, пожарные задействовали спецтехнику, в том числе тракторы. Тушить пожар огнеборцам помогают сотрудники природного заповедника. 

Отмечается, что это уже второй масштабный пожар в пределах природоохранной территории "Еланецкой степи", первый, площадью 8,5 гектара, пожарно-спасательные подразделения Украины ликвидировали 11 сентября.

 

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