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Взрыв прогремел в центре Киева: есть пострадавшие

© Sputnik / Str
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Полиция Киева подтвердила факт взрыва в ресторане в центре украинской столицы, пострадали два человека.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Не менее двух человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в четверг в ресторане на Андреевском спуске в Киеве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции украинской столицы.

Информация о взрыве поступила правоохранителям в 16 часов, его причиной, по предварительным данным, могло стать газобаллонное оборудование.

"Предварительно, в результате взрыва пострадали два человека. На месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств и причин взрыва", - сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

На место ЧП прибыли спасатели, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств, отмечают в полиции Киева.

Правоохранительные органы Украины проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

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