Наркотики вместо холодильников: полиция Австралии нашла груз на миллионы

Полиция Австралии изъяла крупную партию метамфетамина, по предварительным подсчетам, ее стоимость достигает 100 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Партию метамфетамина примерно на 100 миллионов долларов изъяла Австралийская федеральная полиция, один человек арестован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов страны.

Как сообщается, пограничники Австралии заинтересовались грузом с холодильниками, который прибыл из Малайзии. Первые сомнения возникли после просвечивания его рентгеновскими лучами, а в результате осмотра служебной собакой они подтвердились. В общей сложности внутри холодильников удалось найти 180 килограммов метамфетамина.

Freeze put on criminal syndicate after ice seized from fridge.



A 28-year-old Chipping Norton man has been remanded in custody after 180 kilograms of meth was seized from a shipment of fridges in Sydney and allegedly traced back to his address.https://t.co/220cj5WTvf pic.twitter.com/qYbgk8ABtW — AFP (@AusFedPolice) September 17, 2020

​По факту обнаружения наркотиков правоохранители провели в пригороде Сиднея обыск по одному из адресов и задержали 28-летнего мужчину. В ходе следственных действий полицейские также нашли поддельные документы и порядка 180 тысяч долларов наличными.

Задержанный помещен под стражу, ему предъявлены обвинения.

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