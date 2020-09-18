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Сотрудники Федеральной полиции Австралии, архивное фото.

Наркотики вместо холодильников: полиция Австралии нашла груз на миллионы

© Depositphotos / Lucidwaters
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200918/31716626/narkotiki-vmesto-kholodilnikov-politsiya-avstralii-nashla-gruz-na-milliony.html

Полиция Австралии изъяла крупную партию метамфетамина, по предварительным подсчетам, ее стоимость достигает 100 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Партию метамфетамина примерно на 100 миллионов долларов изъяла Австралийская федеральная полиция, один человек арестован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов страны.

Как сообщается, пограничники Австралии заинтересовались грузом с холодильниками, который прибыл из Малайзии. Первые сомнения возникли после просвечивания его рентгеновскими лучами, а в результате осмотра служебной собакой они подтвердились. В общей сложности внутри холодильников удалось найти 180 килограммов метамфетамина.

​По факту обнаружения наркотиков правоохранители провели в пригороде Сиднея обыск по одному из адресов и задержали 28-летнего мужчину. В ходе следственных действий полицейские также нашли поддельные документы и порядка 180 тысяч долларов наличными.

Задержанный помещен под стражу, ему предъявлены обвинения.

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