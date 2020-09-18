Нарычала: пенсионерка спаслась от медведя в Якутии

В Якутии женщина преклонного возраста смогла перерычать и отпугнуть напавшего на нее в лесу огромного медведя.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Отпугнуть медведя криком и подожженной газетой удалось пожилой жительнице Якутии, сообщает РИА Новости со ссылкой на SakhaDay.

Как сообщается, инцидент произошел возле села Асыма Горного улуса. Женщина 84 лет собирала ягоды и неожиданно столкнулась с диким зверем. Не растерявшись, она подняла крик: "на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом".

Реальность случившегося подтвердили в администрации села Асыма. Родные пожилой героини и она сама от разговоров с журналистами отказались, объяснив это сильным стрессом.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае двух грибников покусал гималайский медведь. Нападение медведей, повлекшее гибель людей, было зафиксировано в июне на Сахалине.

Встреча с медведем в лесу крайне опасна, так как не набравший на зиму запас косолапый может быть крайне агрессивным, отмечают зоологи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova