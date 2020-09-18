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Бурый медведь в лесу, архивное фото.

Нарычала: пенсионерка спаслась от медведя в Якутии

© Fotolia / Erik Mandre
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200918/31720621/narychala-pensionerka-spaslas-ot-medvedya-v-yakutii.html

В Якутии женщина преклонного возраста смогла перерычать и отпугнуть напавшего на нее в лесу огромного медведя.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Отпугнуть медведя криком и подожженной газетой удалось пожилой жительнице Якутии, сообщает РИА Новости со ссылкой на SakhaDay.

Как сообщается, инцидент произошел возле села Асыма Горного улуса. Женщина 84 лет собирала ягоды и неожиданно столкнулась с диким зверем. Не растерявшись, она подняла крик: "на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом".

Бурый медведь
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Реальность случившегося подтвердили в администрации села Асыма. Родные пожилой героини и она сама от разговоров с журналистами отказались, объяснив это сильным стрессом.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае двух грибников покусал гималайский медведь. Нападение медведей, повлекшее гибель людей, было зафиксировано в июне на Сахалине.

Встреча с медведем в лесу крайне опасна, так как не набравший на зиму запас косолапый может быть крайне агрессивным, отмечают зоологи. 

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