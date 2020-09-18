Самолет Air Moldova со 115 пассажирами задержан в аэропорту Стамбула

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В аэропорту Стамбула отменен авиарейс, который должен был вылететь в Кишинев в 16.20. Более сотни пассажиров оказались заблокированы в здании аэропорта, так как самолет, на котором они должны были вылететь в Молдову, задержали из-за исторических долгов.
Агрегатор Point.md опубликовал видео из зала ожидания аэропорта в Стамбуле, присланное одним из пассажиров.
Пресс-служба Air Молдова распространила заявление, в котором сообщаются подробности инцидента.
"Поводом для задержания самолета послужила историческая задолженность, накопившаяся в период времени, когда Air Moldova являлась государственной компанией.
В связи с введением ограничительных мер на выполнение рейсов, вызванными пандемией COVID-19, нехватка денежных средств привела к приостановке выплат по накопившейся задолженности перед компанией, предоставляющей услуги по поставке топлива.
Таким образом, 18 сентября после выполнения рейса 9U 745 KIV-IST, самолет Airbus-320 после приземления в Стамбуле был задержан, не получив разрешения на вылет обратно в Кишинёв".
По сообщению Air Moldova, 115 пассажиров рейса были размещены в отеле и будут доставлены в Кишинев 19 сентября.
Авиакомпания заявила, что это происшествие является "беспрецедентным" в истории Air Moldova.
"В данный момент предпринимаются все возможные действия и ведётся диалог с представителями компании, поставляющей топливо, и представителями аэропорта Стамбула", — сообщает пресс-служба оператора воздушных перевозок.
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