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Самолет Air Moldova, архивное фото.

Самолет Air Moldova со 115 пассажирами задержан в аэропорту Стамбула

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200918/31728716/samolet-air-moldova-so-115-passazhirami-zaderzhan-v-aeroportu-stambula.html

Авиарейс Стамбул-Кишинев, который должен был вылететь из турецкого аэропорта был отменен. Пассажиры оказались в трудной ситуации, авиакомпания решает проблему.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В аэропорту Стамбула отменен авиарейс, который должен был вылететь в Кишинев в 16.20. Более сотни пассажиров оказались заблокированы в здании аэропорта, так как самолет, на котором они должны были вылететь в Молдову, задержали из-за исторических долгов.

Агрегатор Point.md опубликовал видео из зала ожидания аэропорта в Стамбуле, присланное одним из пассажиров.

Пресс-служба Air Молдова распространила заявление, в котором сообщаются подробности инцидента.

Самолет.
© Sputnik / Rodion Proca
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"Поводом для задержания самолета послужила историческая задолженность, накопившаяся в период времени, когда Air Moldova являлась государственной компанией.

В связи с введением ограничительных мер на выполнение рейсов, вызванными пандемией COVID-19, нехватка денежных средств привела к приостановке выплат по накопившейся задолженности перед компанией, предоставляющей услуги по поставке топлива.

Таким образом, 18 сентября после выполнения рейса 9U 745 KIV-IST, самолет Airbus-320 после приземления в Стамбуле был задержан, не получив разрешения на вылет обратно в Кишинёв".

По сообщению Air Moldova, 115 пассажиров рейса были размещены в отеле и будут доставлены в Кишинев 19 сентября.

Авиакомпания заявила, что это происшествие является "беспрецедентным" в истории Air Moldova.

"В данный момент предпринимаются все возможные действия и ведётся диалог с представителями компании, поставляющей топливо, и представителями аэропорта Стамбула", — сообщает пресс-служба оператора воздушных перевозок.

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