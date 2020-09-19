Стрельба в США во время протестов: есть жертвы

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Несколько человек стали жертвами стрельбы в американском Рочестере (штат Нью-Йорк), где проходят акции протестов, пишет РИА Новости.
"Подразделение по борьбе с особо тяжкими преступлениями находится на месте, где произошел массовый расстрел… есть жертвы", - говорится в Twitter полицейских.
Major Crimes is on the scene of a mass shooting on Pennsylvania Ave. @ there are fatalities. There will be a press briefing @ Goodman & Short St. in about 30 minutes.— RPD Major Crimes Unit (@RPD_MCU) September 19, 2020
По данным канала 13 WHAM, на месте находится большое количество сотрудников полиции. Несколько улиц в районе, где произошла стрельба, перекрыто.
Позже правоохранители сообщили, что два человека погибли, а 14 получили ранения в результате стрельбы.
"Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения", - заявил глава полиции города Марк Симмонс.
Канал WHEC указывает, что в городе в пятницу вечером проходил очередной протест сторонников движения Black Lives Matter.
Акции протеста начались в Рочестере после того, как стало известно о гибели афроамериканца Дэниела Пруда. Он умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.
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