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Протесты в США

Стрельба в США во время протестов: есть жертвы

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Sputnik Молдова
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Глава полиции города Рочестера Марк Симмонс заявил, что всего пострадали 16 человек, из которых двое получили смертельные ранения.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Несколько человек стали жертвами стрельбы в американском Рочестере (штат Нью-Йорк), где проходят акции протестов, пишет РИА Новости.

"Подразделение по борьбе с особо тяжкими преступлениями находится на месте, где произошел массовый расстрел… есть жертвы", - говорится в Twitter полицейских.

​По данным канала 13 WHAM, на месте находится большое количество сотрудников полиции. Несколько улиц в районе, где произошла стрельба, перекрыто.

Позже правоохранители сообщили, что два человека погибли, а 14 получили ранения в результате стрельбы.

"Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения", - заявил глава полиции города Марк Симмонс.

Канал WHEC указывает, что в городе в пятницу вечером проходил очередной протест сторонников движения Black Lives Matter.

Акции протеста начались в Рочестере после того, как стало известно о гибели афроамериканца Дэниела Пруда. Он умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.

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