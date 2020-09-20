Вице-премьер Узбекистана, у которого выявили COVID-19, умер

Барноев продолжительное время лечился от коронавирусной инфекции нового типа. COVID-19 у него диагностировали в конце июля.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны, скончался на 57-м году жизни. Информацию подтвердили в хокимияте Бухарской области, передает Sputnik Узбекистан.

Барноев продолжительное время лечился от коронавирусной инфекции нового типа. COVID-19 у него диагностировали в конце июля. После этого он проходил лечение в частной клинике. По неподтвержденным данным, незадолго до смерти Барноев также наблюдался в Германии.

Пост заместителя премьер-министра он занимал с февраля 2020 года. Также с июля возглавлял Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана.

До этого — с декабря 2016 года по февраль 2020-го — Барноев был хокимом Бухарской области.

В конце июля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана (автономии на северо-западе Узбекистана) Муса Ерниязов, а также замминистра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova