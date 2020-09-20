Вице-премьер Узбекистана, у которого выявили COVID-19, умер

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны, скончался на 57-м году жизни. Информацию подтвердили в хокимияте Бухарской области, передает Sputnik Узбекистан.
Пост заместителя премьер-министра он занимал с февраля 2020 года. Также с июля возглавлял Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана.
До этого — с декабря 2016 года по февраль 2020-го — Барноев был хокимом Бухарской области.
В конце июля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана (автономии на северо-западе Узбекистана) Муса Ерниязов, а также замминистра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.
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