14:52 20 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев

Вице-премьер Узбекистана, у которого выявили COVID-19, умер

Facebook / barnoevofficial
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1921)
100 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200920/31739085/vice-premier-uzbekistana-u-kotorogo-vyyavili-covid19-umer.html

Барноев продолжительное время лечился от коронавирусной инфекции нового типа. COVID-19 у него диагностировали в конце июля.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны, скончался на 57-м году жизни. Информацию подтвердили в хокимияте Бухарской области, передает Sputnik Узбекистан.

Министерство Финансов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Госсекретарь министерства финансов умерла от коронавируса
Барноев продолжительное время лечился от коронавирусной инфекции нового типа. COVID-19 у него диагностировали в конце июля. После этого он проходил лечение в частной клинике. По неподтвержденным данным, незадолго до смерти Барноев также наблюдался в Германии.

Пост заместителя премьер-министра он занимал с февраля 2020 года. Также с июля возглавлял Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана.

До этого — с декабря 2016 года по февраль 2020-го — Барноев был хокимом Бухарской области.

В конце июля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана (автономии на северо-западе Узбекистана) Муса Ерниязов, а также замминистра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1921)

По теме

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
Фото: дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
Улетная профессия: будни молдавских пилотов и стюардесс
Видео: улетная профессия - будни молдавских пилотов и стюардесс
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться