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Горящая трава в Калифорнии

Горят тысячи гектаров: Калифорния охвачена лесными пожарами

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Одним из крупнейших в истории округа Лос-Анджелес был признан пожар, выжегший уже более 40 тысяч гектаров.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Более 100 тысяч акров (более 40 тысяч гектаров) территории выжег пожар в округе Лос-Анджелес американского штата Калифорния, со ссылкой на телеканал CNN сообщает РИА Новости.

Пожар, вспыхнувший 6 сентября и получивший название Bobcat Fire, уже стал одним из крупнейших в истории округа. Как сообщили в пожарном департаменте, причина возгорания неизвестна. Уже сгорело 103 135 акров (около 41 737 гектаров). По состоянию на вечер воскресенья пожар был локализован на 15%. В борьбе с огнем задействовали более 1 700 человек.

В ночь на понедельник вероятность распространения огня увеличилась в связи с усилением ветра и низкой влажностью.

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Самый крупный в истории округа Лос-Анджелес пожар, Station Fire, произошел в 2009 году. Тогда было сожжено 160 тысяч акров (примерно 64 тысячи гектаров).

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