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Ворон, архивное фото.

Массовая гибель ворон: ковер из мертвых птиц под Саратовом напугал людей

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Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200921/31745739/massovaya-gibel-voron-kover-iz-mertvykh-ptits-pod-saratovom-napuga-llyudei.html

Ветеринары выясняют, что стало причиной массовой гибели ворон в Саратовской области России. Накануне мертвые птицы буквально падали с неба.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Проверку в связи с появившейся в соцсетях информацией о массовой гибели ворон в городе Балаково Саратовской области проводят региональные ветеринары, сообщает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях, где обмениваются информацией жители города, стали появляться фотографии, на которых видны десятки черных птиц, которые лежат на дороге в нескольких метрах друг от друга.  Люди писали, что птицы просто падали замертво.

​"По информации об обнаружении трупов ворон на территории города Балаково, опубликованной в соцсетях, ветеринарными специалистами осуществлен выезд на место. Отобраны пробы биоматериала для лабораторных исследований. Управление ветеринарии дополнительно проинформирует о полученных результатах. Ситуация находится на контроле ведомства", - рассказали агентству в управлении ветеринарии правительства региона.

Сами жители Балаково высказывают разные мнения. Одни видят причину массовой гибели птиц в работе местной АЭС, другие вспоминают, что накануне возле городского ресторана запускали фейерверки. Точный ответ на вопрос, что произошло с пернатыми, даст экспертиза. 

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