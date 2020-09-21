Массовая гибель ворон: ковер из мертвых птиц под Саратовом напугал людей

Ветеринары выясняют, что стало причиной массовой гибели ворон в Саратовской области России. Накануне мертвые птицы буквально падали с неба.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Проверку в связи с появившейся в соцсетях информацией о массовой гибели ворон в городе Балаково Саратовской области проводят региональные ветеринары, сообщает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях, где обмениваются информацией жители города, стали появляться фотографии, на которых видны десятки черных птиц, которые лежат на дороге в нескольких метрах друг от друга. Люди писали, что птицы просто падали замертво.

Ветеринары выясняют причину массовой гибели птиц в Саратовской областиhttps://t.co/t1GGYCwY7R#Саратов pic.twitter.com/UDVAbOnHcs — Новости Саратова (@saratovnews777) September 20, 2020

​"По информации об обнаружении трупов ворон на территории города Балаково, опубликованной в соцсетях, ветеринарными специалистами осуществлен выезд на место. Отобраны пробы биоматериала для лабораторных исследований. Управление ветеринарии дополнительно проинформирует о полученных результатах. Ситуация находится на контроле ведомства", - рассказали агентству в управлении ветеринарии правительства региона.

Сами жители Балаково высказывают разные мнения. Одни видят причину массовой гибели птиц в работе местной АЭС, другие вспоминают, что накануне возле городского ресторана запускали фейерверки. Точный ответ на вопрос, что произошло с пернатыми, даст экспертиза.

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