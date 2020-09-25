18:57 25 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.77
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Сотрудники полиции Франции, архивное фото.

"Подлый акт насилия": нападение у Charlie Hebdo и реакции на него

© AFP 2020 / LOIC VENANCE
Происшествия
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200925/31808023/podlyy-akt-nasiliya-glava-evrosoveta-o-napadenii-u-charlie-hebdo.html

Париж снова взбудоражила новость о нападении неизвестных на горожан: в заголовках опять мелькает название Charlie Hebdo.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Террору нет места на европейской территории - об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, комментируя в Twitter нападение на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже, передает РИА Новости.  

"Новая атака с использованием холодного оружия перед бывшим офисом Charlie Hebdo. Все мои мысли – с жертвами этого подлого акта насилия. Террору нет места на европейской территории. Полная солидарность с французским народом в этом испытании", - написал Мишель.

​Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, там раньше находилось здание редакции Charlie Hebdo. Неизвестные, вооруженные холодным оружием, набросились на прохожих. Несколько человек получили ранения, в префектуре полиции Парижа РИА Новости подтвердили данные о двух пострадавших. 

Нападавшие скрылись с места происшествия, однако позже были задержаны полицией. Информацию подтвердил прокурор Парижа Реми Эйтс.

"Главный подозреваемый задержан. Он находится под стражей. Второй человек также под стражей", - сказал он журналистам.

Эйтс прибыл на место происшествия вместе с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, главой МВД Жеральдом Дарманеном и мэром Парижа Анн Идальго.  

Charlie Hebdo
© Sputnik /
Charlie Hebdo разместил в соцсетях злую карикатуру на потоп в США

Он заявил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование дела по фактам "попытки убийства в связи с террористической организацией и преступным террористического сообществом".

В свою очередь премьер-министр Франции Жан Кастес сообщил, что жизнь двух пострадавших в результате нападения - вне опасности.

В январе 2015 года редакция  пережила теракт. Накануне издание опобликовало карикатуру на лидера ИГИЛ (запрещенная в Молдове, России и других странах мира террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади. Несколько часов спустя в офис Charlie Hebdo ворвались вооруженные люди. Жертвами атаки стали 12 человек, 11 пострадали. После этого редакция переехала в другой квартал.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ФСБ пресекла теракт в Москве в людном месте


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева
LIVE: Пожар в Национальной филармонии Кишинева
Пожар в Национальной филармонии Кишинева - повышенный уровень сложности
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться