"Подлый акт насилия": нападение у Charlie Hebdo и реакции на него

Париж снова взбудоражила новость о нападении неизвестных на горожан: в заголовках опять мелькает название Charlie Hebdo.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Террору нет места на европейской территории - об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, комментируя в Twitter нападение на прохожих у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже, передает РИА Новости.

"Новая атака с использованием холодного оружия перед бывшим офисом Charlie Hebdo. Все мои мысли – с жертвами этого подлого акта насилия. Террору нет места на европейской территории. Полная солидарность с французским народом в этом испытании", - написал Мишель.

Nouvelle attaque à l’arme blanche devant les anciens locaux de #CharlieHebdo.



Toutes mes pensées vont aux victimes de cet acte de violence lâche.



La terreur n’a pas de place sur le territoire européen.



Pleine solidarité avec le peuple français dans cette nouvelle épreuve. — Charles Michel (@eucopresident) September 25, 2020

​Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, там раньше находилось здание редакции Charlie Hebdo. Неизвестные, вооруженные холодным оружием, набросились на прохожих. Несколько человек получили ранения, в префектуре полиции Парижа РИА Новости подтвердили данные о двух пострадавших.

Нападавшие скрылись с места происшествия, однако позже были задержаны полицией. Информацию подтвердил прокурор Парижа Реми Эйтс.

"Главный подозреваемый задержан. Он находится под стражей. Второй человек также под стражей", - сказал он журналистам.

Эйтс прибыл на место происшествия вместе с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, главой МВД Жеральдом Дарманеном и мэром Парижа Анн Идальго.

Он заявил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование дела по фактам "попытки убийства в связи с террористической организацией и преступным террористического сообществом".

В свою очередь премьер-министр Франции Жан Кастес сообщил, что жизнь двух пострадавших в результате нападения - вне опасности.

В январе 2015 года редакция пережила теракт. Накануне издание опобликовало карикатуру на лидера ИГИЛ (запрещенная в Молдове, России и других странах мира террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади. Несколько часов спустя в офис Charlie Hebdo ворвались вооруженные люди. Жертвами атаки стали 12 человек, 11 пострадали. После этого редакция переехала в другой квартал.

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