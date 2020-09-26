Крушение Ан-26 под Харьковом: новые детали

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Техническая неисправность, скорее всего, стала причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.
"Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения... Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика", - отметил глава военного ведомства.
Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.
Разбившийся Ан-26 в день крушения совершил несколько полетов.
"Самолет сделал шесть вылетов и совершил пять успешных посадок, все шло по плану", - заявил Таран во время общения с прессой на месте крушения самолета. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что разбившийся Ан-26 должен был совершить 10 взлетов, после каждого из которых осматривался техническими специалистами.
Вчора у вічність пішли курсанти і офіцери Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба— МВС України (@MVS_UA) September 26, 2020
Ми співчуваємо родинам та друзям загиблих. Однак, це біль всієї країни!
Вічного польоту вам, хлопці.
Сподіваємось на повне та всебічне розслідування трагедії pic.twitter.com/mZBeD1gR9Z
Между тем, спасатели нашли на месте крушения Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область) тело еще одного погибшего, сообщила в Telegram-канале пресс-служба украинской Госслужбы по ЧС.
"Поиски еще двух человек продолжаются", — говорится в сообщении.
О состоянии выживших курсантов рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
"Те парни, которые выжили, в крайне тяжелом состоянии, я бы сказал, в критическом, находится львовянин (один из курсантов – ред.). С Харьковской области ребёнок, который выжил, фамилия Злочевский, кажется, не в критическом состоянии", - сказал Кучер журналистам, трансляцию вел телеканал "Украина 24".
По его словам, на борту находились люди из 11 областей Украины.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>