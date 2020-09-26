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Крушение самолета Ан-26 под Харьковом.

Крушение Ан-26 под Харьковом: новые детали

© Sputnik / Сергей Одинцов
Происшествия
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Разбившийся в Чугуеве военно-транспортный борт в день катастрофы совершил шесть вылетов и пять успешных посадок.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Техническая неисправность, скорее всего, стала причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения... Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика", - отметил глава военного ведомства.

Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
© Sputnik / Сергей Одинцов
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Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек.

Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

Разбившийся Ан-26 в день крушения совершил несколько полетов.

"Самолет сделал шесть вылетов и совершил пять успешных посадок, все шло по плану", - заявил Таран во время общения с прессой на месте крушения самолета. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что разбившийся Ан-26 должен был совершить 10 взлетов, после каждого из которых осматривался техническими специалистами.

​Между тем, спасатели нашли на месте крушения Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область) тело еще одного погибшего, сообщила в Telegram-канале пресс-служба украинской Госслужбы по ЧС.

"Поиски еще двух человек продолжаются", — говорится в сообщении.

О состоянии выживших курсантов рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Те парни, которые выжили, в крайне тяжелом состоянии, я бы сказал, в критическом, находится львовянин (один из курсантов – ред.). С Харьковской области ребёнок, который выжил, фамилия Злочевский, кажется, не в критическом состоянии", - сказал Кучер журналистам, трансляцию вел телеканал "Украина 24".

По его словам, на борту находились люди из 11 областей Украины.

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