Крушение Ан-26 под Харьковом: новые детали

Разбившийся в Чугуеве военно-транспортный борт в день катастрофы совершил шесть вылетов и пять успешных посадок.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Техническая неисправность, скорее всего, стала причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения... Предварительную оценку сможем дать после расшифровки черного ящика", - отметил глава военного ведомства.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек.

Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

Разбившийся Ан-26 в день крушения совершил несколько полетов.

"Самолет сделал шесть вылетов и совершил пять успешных посадок, все шло по плану", - заявил Таран во время общения с прессой на месте крушения самолета. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что разбившийся Ан-26 должен был совершить 10 взлетов, после каждого из которых осматривался техническими специалистами.

Вчора у вічність пішли курсанти і офіцери Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба



Ми співчуваємо родинам та друзям загиблих. Однак, це біль всієї країни!



Вічного польоту вам, хлопці.



Сподіваємось на повне та всебічне розслідування трагедії pic.twitter.com/mZBeD1gR9Z — МВС України (@MVS_UA) September 26, 2020

​Между тем, спасатели нашли на месте крушения Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область) тело еще одного погибшего, сообщила в Telegram-канале пресс-служба украинской Госслужбы по ЧС.

"Поиски еще двух человек продолжаются", — говорится в сообщении.

О состоянии выживших курсантов рассказал глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Те парни, которые выжили, в крайне тяжелом состоянии, я бы сказал, в критическом, находится львовянин (один из курсантов – ред.). С Харьковской области ребёнок, который выжил, фамилия Злочевский, кажется, не в критическом состоянии", - сказал Кучер журналистам, трансляцию вел телеканал "Украина 24".

По его словам, на борту находились люди из 11 областей Украины.

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