Крушение АН-26: Ион Кику выразил соболезнования народу Украины

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Премьер министр Молдовы Ион Кику передал слова соболезнования главе кабинета министров Украины Денису Шмыгалю в связи с трагедией в небе под Харьковом, произошедшей накануне.

"В моменты тяжелых испытаний прошу Вас от имени правительства Республики Молдова и от меня лично принять наше искреннее сочувствие и солидарность с семьями, близкие которых погибли, и со всем украинским народом в связи с тяжелой утратой", - говорится в послании премьера Кику.

Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь также выразил соболезнования в послании украинским коллегам.

"Мы рядом с военными, родственниками и близкими погибших в этой трагедии. Пусть Господь упокоит души этих людей, ставших жертвами авиакатастрофы", - написал глава Минобороны.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета.

На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По последним данным, погибли 25 человек, два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

​У разбившегося на Украине военно-транспортного самолета Ан-26, предположительно, отказал левый мотор, заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер на брифинге.

"Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю", — сказал он.

Чиновник отметил, что для опытного пилота это не критическая ситуация.

"Что произошло потом — тоже непонятно, это будет устанавливать следствие", — добавил Кучер.

По словам губернатора, находившиеся на борту самолета люди выпрыгнули, когда летательный аппарат был на низком расстоянии от земли.

После крушения самолета Ан-26 под Харьковом возбудили дело, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины. Квалификация - "нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)", говорится в сообщении.

Из-за катастрофы с военно-транспортным самолетом Ан-26 на Украине 26 сентября объявлен день траура.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova