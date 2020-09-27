Выживший в крушении Ан-26: "сын своего отца", который уцелел в трех авиакатастрофах

Сам курсант Вячеслав Золочевский ранее рассказывал, что пришел в себе около обломков борта и бросился тушить горевшего рядом товарища.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Отец курсанта единственного выжившего при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области работает в сфере авиации и сам пережил три падения.

"Я падал три раза. То, что сын выжил, — это говорит о том, что он сын своего отца", — рассказал Виталий Золочевский газете "Сегодня".

По его словам, у Вячеслава нет переломов, только ушибы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Segodnya News (@segodnya_news) 26 Сен 2020 в 1:33 PDT

"Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", — добавил отец.

Сам Вячеслав Золочевский ранее рассказывал, что пришел в себе около обломков борта и бросился тушить горевшего рядом курсанта. В какой-то момент он снова потерял сознание.

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал в районе города Чугуева в Харьковской области накануне вечером, когда совершал учебный полет. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять погибли на месте, двое курсантов смогли выбраться из самолета, но один из них позже умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.

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