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Красное вино в бокале, архивное фото.

Видео - в Испании из-за прорыва цистерн на землю вылились тонны вина

© Fotolia / 5second
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200928/31829204/video-vino-rekoy-v-spain-iz-za-proryva-tsistern-na-zemlyu-vylilis-tonny-napitka.html

Тысячи литров красного вина практически мгновенно затопили территорию винзавода в Испании. И хотя инцидент произошел на днях, видео с места события продолжает набирать популярность в Интернете.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Мощный поток красного вина вырвался из цистерны емкостью 50 тысяч литров. ЧП произошло в минувшую субботу на одном из винзаводов в испанском поселке Вильямалеа, передает Sputnik Кыргызстан.

Случившееся попало на видео, и кадры продолжают пополняться комментариями пользователей Интернета. Многие жалеют, что не оказались там в подходящий момент с бокалом и легкой закуской. Другие гадают, какой именно сорт вина постигла такая печальная участь.

Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной аварии. 

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