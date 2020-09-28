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Новые подробности по делу Ефремова: актер просит смягчить приговор

© Sputnik / Evgeny Biyatov
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200928/31832647/Mikhail-Efremov-lichno-obzhaloval-svoy-prigovor.html

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Российский актер Михаил Ефремов решил лично обжаловать приговор по делу о смертельном ДТП, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Представитель суда отметила, что актер в своей жалобе на приговор признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Заседание суда по делу М. Ефремова
© Sputnik / Виталий Белоусов
Адвокат рассказала, может ли Ефремов рассчитывать на УДО

"Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э.", - цитирует Кокая РИА Новости.

Со стороны Ефремова апелляции также подали Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.

По словам Кокая, в расширенной жалобе Пашаев указывает, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, указывает на недопустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального законодательства. Защитник просит отменить приговор суда и вернуть его прокурору для дополнительного расследования. Шаргородская просит отменить приговор, смягчить наказание и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение "ввиду его несправедливости и неправильного применения уголовного закона", добавила Кокая.

Адвокат гражданской жены погибшего Ирины Стерховой называет нарушением отказ признать ее потерпевшей, просит отменить приговор и пересмотреть дело, сообщила собеседница агентства.

Все жалобы, пояснила Кокая, будут рассмотрены в рамках одного процесса.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

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