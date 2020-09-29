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Огнеборец на месте тушения пожара, тематическое фото.

Пожар в Новосибирске: загорелся отель в центре города

© Depositphotos / Vverve
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В одной из крупных гостиниц в самом центре российского Новосибирска вспыхнул крупный пожар: к счастью, постояльцы успели вовремя выбежать на улицу.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Пожар вспыхнул во вторник вечером в здании гостиницы и примыкающем к ней мебельном торговом центре в Новосибирске, передает РИА Новости.

Как сообщается, вероятной причиной активного распространения огня послужили горючие материалы, использованные в качестве отделки наружных стен. Усилиями пожарных расчетов открытое горение в гостинице и примыкающем к ней здании было ликвидировано, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.

"Пострадавших нет. Пожарные занимаются разборкой конструкций и контрольной проливкой", - говорится в сообщении.

На месте тушения пожара работают 74 человека и 21 единица техники.Спасатели проверяют, есть ли в загоревшейся гостинице люди - по предварительным данным, постояльцы эвакуировались самостоятельно.

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