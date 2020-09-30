В Комрате ликвидировали угрозу прорыва дамбы: десятки домов могли уйти под воду

За сутки уровень воды в водохранилище поднялся на 2 метра и вплотную приблизился к критической отметке.

КОМРАТ, 30 сентября - Sputnik, Алексей Карташилов. На юге страны дожди прекратились, но уровень воды в Комратском водохранилище продолжает расти и приблизился к критической отметке. Спецтехника работала всю ночь, чтобы не допустить прорыва дамбы, удалось спасти десятки домов в пойме реки Ялпуг от затопления.

Накануне днем из-за ливневых дождей, грязи и мусора, хлынувших вниз по течению реки Ялпуг, прирост воды в водохранилище Комрата составлял около 10 см в час. Ночью этот показатель составил около 6 см в час. В целом, за сутки уровень воды в водохранилище поднялся на 2 метра и вплотную приблизился к критической отметке.

Как рассказал Sputnik Молдова первый заместитель примара Комрата Георгий Сары, спецтехника прокопала дополнительный отводной канал и очищала забитый мусором коллектор для отвода воды.

"До этого подтопления уровень воды в комратском озере составлял около 1 метра. Сейчас в центре озера глубина составляет около трех метров. Понемногу спускаем воду из озера через новый котлован и очищенную спускную трубу. Сейчас угрозы прорыва дамбы и затопления домов уже нет. Но если бы ночью не работала техника, что-то могло бы быть", - отметил Сары.

На данный момент на водохранилище в Комрате находятся работники примэрии, спасатели и представители спецкомиссии, которые прибыли из Кишинева.

От ливневого дождя, прошедшего утром 29 сентября на юге страны, больше всего пострадала Гагаузия. Здесь оказались затоплены сотни домовладений, поврежден газопровод, размыты дороги.

Ливневые дожди создали большие проблемы и в соседних Леовском и Чимишлийском районах. По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы, в шести селах соседних с Гагаузией районов потребовалась помощь спасателей для откачки воды.

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Накануне в столицу Гагаузии прибыл и молдавский премьер Ион Кику, который лично осмотрел масштаб разрушений в результате подтопления части города. Ион Кику встретился с потерявшими жилье и имущество жителями, которым пообещал помочь. А также анонсировал финансовую поддержку в проведении дренажных работ, очистке, расширении и углублении русла реки Ялпуг.

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