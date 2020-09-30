В Комрате ликвидировали угрозу прорыва дамбы: десятки домов могли уйти под воду

КОМРАТ, 30 сентября - Sputnik, Алексей Карташилов. На юге страны дожди прекратились, но уровень воды в Комратском водохранилище продолжает расти и приблизился к критической отметке. Спецтехника работала всю ночь, чтобы не допустить прорыва дамбы, удалось спасти десятки домов в пойме реки Ялпуг от затопления.
Накануне днем из-за ливневых дождей, грязи и мусора, хлынувших вниз по течению реки Ялпуг, прирост воды в водохранилище Комрата составлял около 10 см в час. Ночью этот показатель составил около 6 см в час. В целом, за сутки уровень воды в водохранилище поднялся на 2 метра и вплотную приблизился к критической отметке.
Как рассказал Sputnik Молдова первый заместитель примара Комрата Георгий Сары, спецтехника прокопала дополнительный отводной канал и очищала забитый мусором коллектор для отвода воды.
"До этого подтопления уровень воды в комратском озере составлял около 1 метра. Сейчас в центре озера глубина составляет около трех метров. Понемногу спускаем воду из озера через новый котлован и очищенную спускную трубу. Сейчас угрозы прорыва дамбы и затопления домов уже нет. Но если бы ночью не работала техника, что-то могло бы быть", - отметил Сары.
От ливневого дождя, прошедшего утром 29 сентября на юге страны, больше всего пострадала Гагаузия. Здесь оказались затоплены сотни домовладений, поврежден газопровод, размыты дороги.
Ливневые дожди создали большие проблемы и в соседних Леовском и Чимишлийском районах. По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы, в шести селах соседних с Гагаузией районов потребовалась помощь спасателей для откачки воды.
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Накануне в столицу Гагаузии прибыл и молдавский премьер Ион Кику, который лично осмотрел масштаб разрушений в результате подтопления части города. Ион Кику встретился с потерявшими жилье и имущество жителями, которым пообещал помочь. А также анонсировал финансовую поддержку в проведении дренажных работ, очистке, расширении и углублении русла реки Ялпуг.
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