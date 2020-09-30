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Молдавская армия помогает пострадавшей от пожара Национальной филармонии.

Фото: к ликвидации последствий подтопления Комрата привлекли военных

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Подвалы, территория, подъездные пути, затопленные дома очищаются общими усилиями от принесенных потоками воды ила.

КОМРАТ, 30 сент - Sputnik, Алексей Карташилов. Ликвидация последствий подтопления одного из микрорайонов муниципия Комрат идет полным ходом. К работе привлекли не только технику примэрии, но и военных национальной армии страны.

С утра в пострадавшем от подтопления микрорайоне Комрата работает 15 единиц спецтехники.

"Надеемся, что до вечера этого дня сможем завершить очистку и начать оценку состояния пострадавших домов. В течение нескольких дней сумма общего ущерба от стихии будет передана в Комиссию по чрезвычайным ситуациям Гагаузии, а далее уже поступит в правительство", - сказал первый заместитель примара Комрата Георгий Сары.

Последствия ливневых дождей на юге Молдовы
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
В Комрате ликвидировали угрозу прорыва дамбы: десятки домов могли уйти под воду
К работе подключились и полсотни военных из Кагула. Подвалы, территория, подъездные пути, затопленные дома очищаются общими усилиями от принесенного потоками воды ила.

"Личный состав группы выполняет работы во дворах жителей. В наши задачи входит очистить внутренние помещения домов, подвалы, гаражи, дворы. Очищаем весь ил и грязь, вытаскиваем на улицу, где специальная техника вывозит этот мусор. Мы будем работать в течение всего сегодняшнего дня, если будет необходимость, то третья мотопехотная бригада с Кагула готова работать здесь и в последующие дни", - говорит представитель воинской части Владимир Коваленко.

  • Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
    Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
    © Photo : Алексей Карташилов
  • Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
    Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
    © Photo : Алексей Карташилов
  • Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
    Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
    © Photo : Алексей Карташилов
  • Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
    Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
    © Photo : Алексей Карташилов
  • Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
    Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию
    © Photo : Алексей Карташилов
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© Photo : Алексей Карташилов
Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию

Помогают в ликвидации последствий подтопления и карабинеры. Всего их – 20 человек, рассказал начальник регионального управления "Юг" генерального инспектората карабинеров МВД Молдовы полковник Дан Пырлич.

"Наша задача здесь оказать помощь местным жителям, которые пострадали от наводнения. Со вчерашнего дня наши сотрудники, совместно с коллегами из Управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии, мониторили ситуацию в районе Заялпужья, оказывали необходимую помощь пострадавшим людям", - подчеркнул собеседник.

От ливневого дождя, прошедшего утром 29 сентября на юге страны, больше всего пострадала Гагаузия. Здесь оказались затоплены сотни домовладений, поврежден газопровод, размыты дороги.

Визит Иона Кику в Комрат.
© Photo : Алексей Карташилов
Пострадавшие от подтопления в Комрате люди получат помощь от правительства

Ливневые дожди создали большие проблемы и в соседних Леовском и Чимишлийском районах.

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы, в шести селах соседних с Гагаузией районов потребовалась помощь спасателей для откачки воды.

Накануне в столицу Гагаузии прибыл и молдавский премьер Ион Кику, который лично осмотрел масштаб разрушений в результате подтопления части города.

Ион Кику встретился с потерявшими жилье и имущество жителями, которым пообещал помощь. А также анонсировал финансовую поддержку в проведении дренажных работ, очистке, расширении и углублении русла реки Ялпуг.

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