Фото: к ликвидации последствий подтопления Комрата привлекли военных

КОМРАТ, 30 сент - Sputnik, Алексей Карташилов. Ликвидация последствий подтопления одного из микрорайонов муниципия Комрат идет полным ходом. К работе привлекли не только технику примэрии, но и военных национальной армии страны.

С утра в пострадавшем от подтопления микрорайоне Комрата работает 15 единиц спецтехники.

"Надеемся, что до вечера этого дня сможем завершить очистку и начать оценку состояния пострадавших домов. В течение нескольких дней сумма общего ущерба от стихии будет передана в Комиссию по чрезвычайным ситуациям Гагаузии, а далее уже поступит в правительство", - сказал первый заместитель примара Комрата Георгий Сары.

К работе подключились и полсотни военных из Кагула. Подвалы, территория, подъездные пути, затопленные дома очищаются общими усилиями от принесенного потоками воды ила.

"Личный состав группы выполняет работы во дворах жителей. В наши задачи входит очистить внутренние помещения домов, подвалы, гаражи, дворы. Очищаем весь ил и грязь, вытаскиваем на улицу, где специальная техника вывозит этот мусор. Мы будем работать в течение всего сегодняшнего дня, если будет необходимость, то третья мотопехотная бригада с Кагула готова работать здесь и в последующие дни", - говорит представитель воинской части Владимир Коваленко.

Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию © Photo : Алексей Карташилов

Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию © Photo : Алексей Карташилов

Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию © Photo : Алексей Карташилов

Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию © Photo : Алексей Карташилов

Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию © Photo : Алексей Карташилов 1 / 5 © Photo : Алексей Карташилов Для ликвидации последствий проливных дождей привлеки Национальную армию

Помогают в ликвидации последствий подтопления и карабинеры. Всего их – 20 человек, рассказал начальник регионального управления "Юг" генерального инспектората карабинеров МВД Молдовы полковник Дан Пырлич.

"Наша задача здесь оказать помощь местным жителям, которые пострадали от наводнения. Со вчерашнего дня наши сотрудники, совместно с коллегами из Управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии, мониторили ситуацию в районе Заялпужья, оказывали необходимую помощь пострадавшим людям", - подчеркнул собеседник.

От ливневого дождя, прошедшего утром 29 сентября на юге страны, больше всего пострадала Гагаузия. Здесь оказались затоплены сотни домовладений, поврежден газопровод, размыты дороги.

Ливневые дожди создали большие проблемы и в соседних Леовском и Чимишлийском районах.

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы, в шести селах соседних с Гагаузией районов потребовалась помощь спасателей для откачки воды.

Накануне в столицу Гагаузии прибыл и молдавский премьер Ион Кику, который лично осмотрел масштаб разрушений в результате подтопления части города.

Ион Кику встретился с потерявшими жилье и имущество жителями, которым пообещал помощь. А также анонсировал финансовую поддержку в проведении дренажных работ, очистке, расширении и углублении русла реки Ялпуг.

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