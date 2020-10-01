Пожар в выставочном зале в Китае, есть погибшие - СМИ

Пожар в одном из выставочных объектов на северо-востоке Китая стал причиной гибели тринадцати человек, еще не мене 15 пострадали, сообщают СМИ.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Пожар вспыхнул в четверг в выставочном зале ледовых скульптур в городе Тайюань китайской провинции Шаньси, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение газеты Global Times.

Сообщается о погибших:"Тринадцать человек скончались, еще 15 направлены в больницу", - говорится в посте газеты в Twitter.

Ministry of Emergency Management dispatched a working group to supervise the investigation after a fire incident killed 13 on Thursday in N.China's Shanxi Province. The ministry also sent other 14 working groups to various regions across the country to oversee safety issues. https://t.co/049ulev7IQ — Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2020

Причины возгорания пока не ясны, Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР направило рабочую группу для расследования.

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