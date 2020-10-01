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Китайские пожарные, архивное фото.

Пожар в выставочном зале в Китае, есть погибшие - СМИ

© AFP 2020 / Stringer
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201001/31882495/pozhar-v-vystavochnom-zale-v-china-est-pogibshie-press.html

Пожар в одном из выставочных объектов на северо-востоке Китая стал причиной гибели тринадцати человек, еще не мене 15 пострадали, сообщают СМИ.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Пожар вспыхнул в четверг в выставочном зале ледовых скульптур в городе Тайюань китайской провинции Шаньси, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение газеты Global Times.

Сообщается о погибших:"Тринадцать человек скончались, еще 15 направлены в больницу", - говорится в посте газеты в Twitter.

Причины возгорания пока не ясны, Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР направило рабочую группу для расследования.

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