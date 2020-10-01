Пожар в выставочном зале в Китае, есть погибшие - СМИ

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Пожар вспыхнул в четверг в выставочном зале ледовых скульптур в городе Тайюань китайской провинции Шаньси, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение газеты Global Times.
Сообщается о погибших:"Тринадцать человек скончались, еще 15 направлены в больницу", - говорится в посте газеты в Twitter.
Ministry of Emergency Management dispatched a working group to supervise the investigation after a fire incident killed 13 on Thursday in N.China's Shanxi Province. The ministry also sent other 14 working groups to various regions across the country to oversee safety issues. https://t.co/049ulev7IQ— Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2020
Причины возгорания пока не ясны, Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР направило рабочую группу для расследования.
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