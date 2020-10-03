Унесло течением: на юго-востоке Франции из-за непогоды пропали восемь человек

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции объявили самый высокий уровень метеоопасности из-за сильных гроз и порывов ветра. Власти призывают граждан оставаться дома, передает РИА Новости.
Сообщается об обрушении моста в коммуне Сен-Мартен-Везуби. По словам мэра столицы этого департамента - Ниццы, аэропорт города закрыт из-за непогоды, приостановлена работа всего транспорта. Английская набережная в Ницце также закрыта.
А Молдове синоптики обещают теплую, без осадков, погоду. Температура воздуха днем в Молдове составит +22... +27 градусов по Цельсию. Ночью температура опустится до +9...+14 градусов. Ветер умеренный, юго-восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное. Магнитной бури не ожидается.
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