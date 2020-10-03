Унесло течением: на юго-востоке Франции из-за непогоды пропали восемь человек

По словам мэра столицы департамента Приморские Альпы - Ниццы, аэропорт города закрыт из-за непогоды, приостановлена работа всего транспорта. Английская набережная в Ницце также закрыта.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции объявили самый высокий уровень метеоопасности из-за сильных гроз и порывов ветра. Власти призывают граждан оставаться дома, передает РИА Новости.

Сообщается об обрушении моста в коммуне Сен-Мартен-Везуби. По словам мэра столицы этого департамента - Ниццы, аэропорт города закрыт из-за непогоды, приостановлена работа всего транспорта. Английская набережная в Ницце также закрыта.

По последним данным, в настоящее время разыскиваются 11 человек, 8 из них официально числятся пропавшими без вести. В частности, пропали двое пожарных и один жандарм. Предполагается, что пожарных вместе с автомобилем унесло течением после обвала дороги в коммуне Ла-Боллен-Везюби. Предположительно, жандарма в коммуне Сен-Мартен-Везюби также унесло потоками воды.

А Молдове синоптики обещают теплую, без осадков, погоду. Температура воздуха днем в Молдове составит +22... +27 градусов по Цельсию. Ночью температура опустится до +9...+14 градусов. Ветер умеренный, юго-восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное. Магнитной бури не ожидается.

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