Москва прокомментировала идею ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

Уже неделю не прекращаются бои между военными Армении и Азербайджана, ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября,

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Для ввода российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха, где уже неделю не прекращаются бои между военными Армении и Азербайджана, необходимо согласие сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", - подчеркнул представитель российского лидера.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хотел бы видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он добавил, что этот вопрос можно обсудить "в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ".

Вопрос о размещении миротворцев поднимался еще в 1994 году. Тогда Азербайджан выступил против инициативы.

Карабахский конфликт

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице - Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.

Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Россия призывала Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Такой же позиции придерживаются Китай, США, Франция, Германия и другие страны Европы. При этом Турция и Афганистан решили поддержать в конфликте Азербайджан.

Согласно последним данным, стороны сообщают о сотнях раненых и погибших.

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