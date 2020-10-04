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В Румынии произошло два землетрясения за сутки

© Depositphotos / Shamtor
Происшествия
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143 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201004/31910591/V-Rumynii-proizoshlo-dva-zemletryaseniya-za-sutki.html

Первый подземный толчок сейсмоприборы зафиксировали на глубине 143 километра, второй всего на глубине 2 км.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. За последние сутки в Румынии произошло два землетрясения. Согласно данным Национального института физики земли, первый раз колебания земной коры зафиксировали в уезде Вранча 3 октября в 17.03. Магнитуда составила всего 2,8.

А очаг залегал на глубине 143 километра. Толчки такой силы обычно люди не ощущают. Второе землетрясение произошло 4 октября в пять утра, оно было чуть сильнее - магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера, его очаг находился в Мунтении. Толчки почувствовали также жители Плоешт, Бухареста, Сибиу и др. В Молдове оба землетрясения не ощущались. 

Сейсмограф
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илиеш: в сейсмической зоне Вранча стало выделяться меньше энергии

Самое сильное землетрясение в этом году произошло в Румынии 31 января, магнитуда составила 5,2 балла. 

Ранее итальянские ученые обнаружили четкую связь между выходами на поверхность глубинного углекислого газа в Апеннинах и происходящими в этом регионе землетрясениями. Углекислый газ из атмосферы в результате различных химических и биологических процессов связывается в составе горных пород и минералов, называемых карбонатами. Когда тектонические силы в процессе субдукции увлекают карбонатные породы под землю, они там плавятся, и из расплава выделяется СО2.

Илиеш: когда в Молдове будут прогнозировать землетрясения>>>>

Этот газ поднимается наверх и собирается в подземных резервуарах под давлением или растворяется в водоносных горизонтах, а при наличии трещин — достигает поверхности в виде газовых выходов.

Увидеть эти выходы без специальной аппаратуры можно только если СО2 выделяется через родники или подземные источники, вода в которых буквально "кипит" от обилия газовых пузырьков.

 Ученые обнаружили, что в течение всего периода наблюдений сейсмические события, включая крупные землетрясения 2009 и 2016 годов, сопровождались пиковыми выбросами CO2 глубинного происхождения, растворенного в грунтовых водах.

Почему происходят землетрясения
© Sputnik /
Почему происходят землетрясения

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