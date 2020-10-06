Пока все спали: беспорядки в Бишкеке, пожар в Кишиневе и скандал в ООН

В столице Киргизии протестующие захватили здания органов государственных власти, в ООН представители шести стран не дали выступить в Совете безопасности ООН первому гендиректору Организации по запрещению химического оружия, а в Кишиневе тушили старый автобус и киоски.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Парламентские выборы в Киргизии завершились, в столице республике началась акция протеста оппозиционных сил, недовольных предварительными результатами голосования.

Известно, что явка на участках для голосования составила 56,5%. Согласно предварительным итогам выборов, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

На площади в центре города собралось порядка 3-4 тысячи человек, передает Sputnik Кыргызстан.

События в Киргизии - протесты оппозиции © Sputnik / Эркин Алымбеков

События в Киргизии - протесты оппозиции © Sputnik / Эркин Алымбеков

События в Киргизии - протесты оппозиции © Sputnik / Табылды Кадырбеков

События в Киргизии - протесты оппозиции © Sputnik / Эркин Алымбеков 1 / 4 © Sputnik / Эркин Алымбеков События в Киргизии - протесты оппозиции

Митингующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

Сообщается, что в больницы города доставили около 200 человек, некоторые - в тяжелом состоянии. Примерно половина госпитализированных — сотрудники силовых органов. СМИ пишут, что ​был ранен глава партии "Мекен Ынтымагы" Темирбек Асанбеков.

Протестующие прорвались поздно вечером на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента Киргизии. Также сообщается о захвате здания, в котором размещается структура органов государственной безопасности.

Митингующие в Бишкеке призывают друг друга не мародерствовать.

Из радиорубки, давно установленной мэрией на площади Ала-Тоо, мужской голос призывает людей не наносить ущерб государственному имуществу при захвате зданий госорганов. Коллеги из Sputnik Кыргызстан всю ночь вели прямую трансляцию с места события, здесь же можно посмотреть фото, видео вечерних беспорядков.

Шесть стран против одного

Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США заблокировали выступление в Совете безопасности ООН первого генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 октября.

В СБ ООН прошло заседание, посвященное сирийскому химическому досье.

"Великобритания совместно с Бельгией, Эстонией, Францией, Германией и США хотела бы выразить возражение в связи с докладчиком", — сказал в начале заседания и.о. постпреда Британии при ООН Джонатан Аллен.

По его словам, дискуссия должна сфокусироваться на вопросе исполнения резолюции 2118.

Вопрос был вынесен на голосование. Против участия Бустани проголосовали шесть вышеуказанных государств, шесть воздержались, за его участие проголосовали три, в том числе председательствующая Россия.

Бустани покинул пост гендиректора ОЗХО в 2002 году по настоянию делегации США после того, как пригласил Ирак вступить в организацию. По мнению наблюдателей, членство Ирака в одной организации с США могло мешать попытками Вашингтона свергнуть режим Саддама Хуссейна.

Пожарные быстро справились

Тридцать минут огня и дыма не на шутку напугали жителей Кишинева в понедельник вечером. Возгорание произошло в столичном секторе Чеканы, в людном месте. Пожар возник на автостоянке на улице Михаила Садовяну. Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, горел старый автобус и несколько киосков. Огонь тушили два пожарных расчета. Сообщается, что пострадавших во время происшествия не было. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются специалистами.

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